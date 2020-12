Angst vorm Spiel kennt Labbadia nicht

Berlin (dpa/lnw) - Den Aufbaugegner für den FC Schalke will Hertha BSC spielen. Angst, dass die seit 29 Spielen in der Fußball-Bundesliga sieglosen Königsblauen ausgerechnet im Berliner Olympiastadion ihre Horrorbilanz beenden könnten, hat Coach Bruno Labbadia nicht. «Ich gehe nie mit Furcht, sondern mit Optimismus in ein Spiel. Der jeweilige Gegner muss seine Serie selber fürchten», sagte Labbadia am Mittwoch in einer digitalen Pressekonferenz.

Von dpa