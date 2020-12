Diebe haben es auf italienische Kleinwagen abgesehen

Gronau (dpa) - Die Polizei im Kreis Borken sucht Autodiebe mit einer Vorliebe für italienische Kleinwagen, nachdem in den vergangenen Monaten mehrere Autos in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verschwunden sind. «Auffällig ist, dass regelmäßig Fiat 500 entwendet werden, und das zur Tageszeit an zum Teil belebten Orten», teilten die Ermittler zu den Taten im grenznahen Raum zu den Niederlanden mit. Zuletzt schlugen der oder die Täter am Dienstag in Gronau zu.

Von dpa