Mann beißt und verletzt Polizisten mit Kopfstoß

Bergheim (dpa/lnw) - Bei einem Routineeinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Bergheim sind zwei Polizisten unvermittelt so verletzt worden, dass sie dienstunfähig sind. Die Polizei sei in der Nacht auf Mittwoch wegen angeblicher Streitigkeiten mit mehreren Beteiligten alarmiert worden, teilten die Beamten im Rhein-Erft-Kreis mit. In der Wohnung waren dann nur ein 8 Jahre altes Mädchen und dessen Vater, der 33-jährige Wohnungsinhaber, anwesend. Dieser ließ die Beamten herein, wurde aber laut Polizei immer aggressiver. Der Mann habe plötzlich den 23 Jahre alten Beamten angegriffen, ihn mit einem Kopfstoß verletzt und gebissen. Die Polizistin (25) verletzte er an der Hand.

Von dpa