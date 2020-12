Jahreswechsel in Corona-Zeit: "Für Silvesterspaß kein Raum"

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch der letzte Tag des Corona-Jahres 2020 steht im Zeichen der Pandemie. An Silvester sind in diesem Jahr Partys verboten, in manchen Orten in Nordrhein-Westfalen gibt es zusätzliche Ausgangsbeschränkungen in der Nacht - und auch Raketen und Böller dürften viel seltener zischen und knallen als sonst zu einem Jahreswechsel.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) forderte die Menschen eindringlich dazu auf, zu Hause zu bleiben und auf keinen Fall Partys steigen zu lassen. «Wer die Regeln bricht, wird staatliche Sanktionen spüren. Es geht um Leben und Tod, da ist für Silvesterspaß kein Raum.»

Im öffentlichen Raum dürfen sich grundsätzlich wie schon zuletzt nur fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten gemeinsam aufhalten. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Zusätzliche nächtliche Ausgangsbeschränkungen gibt es etwa im Kreis Gütersloh. Nur in besonderen Ausnahmen dürfen dort nachts die Wohnungen verlassen werden - Silvesterfeiern und Feuerwerke gehören nicht dazu. Ähnliche Regelungen gibt es in den Kreisen Düren, Lippe und Minden-Lübbecke sowie in Oberhausen und Solingen - teils mit Lockerungen in der Silvesternacht. In Köln ist es an Silvester und Neujahr in der Öffentlichkeit untersagt, etwas Alkoholisches zu trinken.

Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich

Innerhalb der eigenen vier Wände sind in NRW gemäß den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung Treffen mit Freunden oder der Familie an Silvester nicht durch eine Gästezahl begrenzt. Partys sind verboten. Polizei und Ordnungsämter wollen eingreifen, wenn es Feiern gibt. «Und das kann man ganz schnell entscheiden: Ist das ein friedliches Abendessen oder ist das eine Party», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zuletzt. Zudem empfiehlt die Landesregierung weiter dringend, die Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich anzuwenden, und soziale Kontakte auf das wirklich Nötigste zu beschränken.

Diese Regeln gelten an Silvester 1/12 Auch Silvester soll in Deutschland zur stillen Nacht werden. Der Verkauf von Pyrotechnik wurde in diesem Jahr generell verboten. An Silvester und Neujahr gilt zudem bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Darf man jetzt trotzdem noch böllern? Und wenn ja, wo? Fragen und Antworten zu den aktuellen Vorschriften. Foto: Jean-Christophe Bott

Wieso wurde der Verkauf in Deutschland verboten? Mit der Regelung sollen Verletzungen beim Abbrennen von Feuerwerk in der Silvesternacht verhindert werden. «Das Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk schützt unsere Krankenhäuser vor Überlastung», sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) hinsichtlich der durch die Corona-Pandemie stark beanspruchten Kliniken und Notfallambulanzen. Foto: Inga Kjer

Welches Feuerwerk genau wird nicht verkauft? Konkret verboten wurde bundesweit der Verkauf von Feuerwerk der Kategorie F2, also das klassische Silvesterfeuerwerk wie Raketen, Knaller oder Batterien. Für die Branche, die 95 Prozent ihrer Jahreserlöse im Dezember erwirtschaft, ein herber Verlust: Laut dem Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) gab es 2019 rund 130 Millionen Euro Umsatz. Foto: Inga Kjer

Wo darf ich an Silvester böllern - wo nicht? Der Feuerwerksverkauf ist zwar verboten, aber nicht immer auch ausdrücklich das Zünden von Raketen. Hierzu gibt es unterschiedliche Regelungen in Ländern und Städten. In Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland Nordrhein-Westfalen etwa gibt es kein grundsätzliches Böllerverbot. Allerdings verbietet die Corona-Schutzverordnung des Landes das Zünden auf belebten Straßen und Plätzen. Auch in der Stadt Münster gibt es Böller-Verbotszonen . Foto: Oliver Werner

Darf ich Böller aus dem Ausland nutzen? Bekannt ist, dass im Grenzgebiet zu Deutschland manchmal auch illegal importierte Pyrotechnik über den Ladentisch wandert. Notärzte warnen vor dem Zünden solch nicht erlaubter Böller und Feuerwerkskörper. Diese enthalten laut Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) oft nicht nur Schwarzpulver, sondern sind mit einem viel stärker reagierenden Blitzknallsatz gefüllt. Auch Pyrotechnik, die im Ausland legal ist, könne deutlich kraftvoller als in Deutschland zulässige Ware sein. Wenn nicht zugelassene Feuerwerkskörper gezündet werden, kann es zu schweren Verletzungen kommen: «Die Sprengwirkung solcher Produkte ist oft unbekannt oder unkalkulierbar», warnt Jan-Thorsten Gräsner, Notarzt und Sprecher bei der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Foto: Florian Schuh

Wie sieht es in den Nachbarländern aus? In Polen sind weder Verkauf noch Nutzung von legalem Feuerwerk verboten - das haben zuletzt auch viele Besucher aus Berlin und Brandenburg genutzt. Inzwischen gelten aber strenge Quarantäneregeln für Polen-Besucher. In Tschechien ist der Verkauf von nicht lebensnotwendigen Waren wie Feuerwerkskörpern aufgrund der Corona-Pandemie grundsätzlich verboten. Foto: Diverse

Darf ich Feuerwerk aus dem vergangenen Jahr nutzen? Wer noch Feuerwerk übrig hat, sollte es nicht mehr zünden, empfiehlt die BAM. Hintergrund ist, dass länger aufbewahrtes Feuerwerk durch die Aufnahme von Feuchtigkeit seine Funktion verliert oder langsamer reagieren kann. Wer dann öfter anzündet, kann eine böse Überraschung erleben. Auch übermäßig trocken aufbewahrtes Feuerwerk kann seine Funktion verändern und schneller oder langsamer reagieren. Foto: Matthias Ahlke

Was darf ich Silvester überhaupt noch? Laut Bundesregierung sind in der Silvesternacht private Zusammenkünfte des eigenen und eines weiteren Haushalts erlaubt. Maximal dürfen sich dabei fünf Personen treffen. Kinder bis 14 Jahren zählen dabei nicht mit. Im Gegensatz zum Verkaufsverbot von Erwachsenen-Feuerwerk dürfen Händler Wunderkerzen, Tischfeuerwerk und sogenanntes Kinderfeuerwerk anbieten. In den Corona-Schutzverordnungen der Länder ist meist von öffentlichen Feuerwerken und Böllern auf öffentlichen Plätzen und Straßen die Rede. Das Verbot gilt überwiegend nicht für das Zünden von Feuerwerkskörpern im privaten Raum. Foto: Christin Klose

Muss ich dennoch mit einer Strafe rechnen? Rechtsexperten wie der Anwalt Christian Solmecke sehen in der Regel keine Gefahr von straf- oder ordnungsrechtlichen Folgen, wenn Verbraucher an Silvester Feuerwerkskörper im privaten Raum zünden - etwa im eigenen Garten, auf Terrasse oder Balkon. In Niedersachsen wurde die Corona-Schutzverordnung mit einem generellen Feuerwerksverbot jüngst durch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg außer Kraft gesetzt. In dem Bundesland ist das Böllern unter anderem im privaten Raum wieder erlaubt. Foto: Florian Schuh

Gibt es Kontrollen? In Nordrhein-Westfalen sind nach Worten von Innenminister Herbert Reul (CDU) an Silvester etwas mehr Polizisten im Einsatz als vor einem Jahr. Zum Jahreswechsel würden mehr als 4800 Polizisten für Sicherheit sorgen , sagte Reul am Dienstag in Düsseldorf. Ein Teil der Kräfte würde an «taktischen Standorten» im Land verteilt und könne bei Bedarf von den Behörden angefordert werden. Das biete die Chance, dass die Polizei «effektiv auf schnelle Lageentwicklungen reagieren kann», sagte der Minister. Auch in Münster soll es verstärkte Kontrollen in der Silvesternacht geben . Foto: Andreas Arnold

Darf im nächsten Jahr wieder geböllert werden? Das bleibt unklar, ist aber nach einem Ende der Pandemie wahrscheinlich. Obwohl 71 Prozent der Deutschen nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur das Verbot von Feuerwerk zu Silvester für richtig halten, will etwa Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) das Böllerverkaufsverbot nicht zum Maßstab für kommende Jahre machen, wie sie kürzlich sagte. Foto: Matthias Ahlke

Silvester 2019 in Münster Im letzten Jahr verhinderte dichter Nebel in der Silvesternacht eine klare Sicht auf das Feuerwerk. Hier gibt es Bilder vom trüben Jahreswechsel. Foto: Matthias Ahlke

Feuerwerke sind nicht grundsätzlich untersagt, verkauft werden durften Raketen und Co. in den Tagen vor Silvester aber nicht. Kommunen konnten zudem eigene Verbote aussprechen. So darf etwa in der Düsseldorfer Altstadt nicht geknallt werden. In Bonn ist im öffentlichen Raum das Böllern sogar im gesamten Stadtgebiet verboten. In Köln gibt es an vielen Orten Feuerwerksverbote - beispielsweise in der Umgebung des Doms. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) bat die Menschen der größten NRW-Stadt zudem darum, generell auf Feuerwerk zu verzichten.

Mit diesen Maßnahmen soll vor allem das Gesundheitssystem entlastet werden. Denn die Risiken von Unfällen mit Pyrotechnik würden minimiert, sagte etwa Innenminister Reul.

Über 4800 Polizisten im Einsatz

Die Polizei ist nach Angaben des Innenministers in der Silvesternacht mit einem etwas größeren Aufgebot im Einsatz als vor einem Jahr. Ein Teil der über 4800 Beamten werde sich an mehreren Orten im Land in Bereitschaft halten und könnte notfalls aktiviert werden, kündigte Reul an. Was die Polizisten in der Nacht erwarte, sei aus Sicht der Behörden ziemlich offen.

Ein Ende des Lockdowns - die aktuellen Regeln gelten bis zum 10. Januar - ist zum Jahreswechsel nicht in Sicht. Ministerpräsident Laschet sagte am Mittwoch: «Die Erwartung, dass nächste Woche alles zu Ende ist mit dem Lockdown, die muss man - glaube ich - den Menschen nehmen. Wir werden noch eine längere Zeit durchhalten müssen.» Die Krankenhäuser seien an der Grenze der Belastbarkeit und die Todeszahlen an einem bisherigen Höhepunkt.