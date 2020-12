Uerdingen führt Gespräche mit Investoren

Krefeld (dpa/lnw) - Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat nach dem angekündigten Ausstieg seinen Präsidenten Mikhail Ponomarev offenbar neue Investoren gefunden. Der Krefelder Club forderte seine Mitglieder in einer Mitteilung vom Mittwochabend auf, einer Übertragung der Anteile im schriftlichen Verfahren zuzustimmen. «Um es offen zu sagen: unsere Profi-GmbH ist in schwierigem Fahrwasser und droht unterzugehen», hieß es in der Einladung zur Beschlussfassung. Demnach sei es den Verantwortlichen gelungen, nunmehr mit mehr als einem Investor positive Gespräche zu führen: «Wir erbitten Euer Vertrauen und Eure Zustimmung in dieser außergewöhnlichen, existenzbedrohenden Situation.»

Von dpa