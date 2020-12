Brugger: In der Schweiz wäre ich nicht berühmt geworden

Inzwischen ist sie schwanger. Mit einer solchen Verkündung mache man sich automatisch menschlicher, sagte Brugger . «Vielen Leuten war vielleicht nicht klar, dass ich ja auch jenseits der Bühne oder des Fernsehens ein Leben habe. Ein Leben, in dem man halt schwanger werden kann, oder in Zukunft Babypopos sauberwischen muss.» Einen erwarteten Geburtstermin verriet sie nicht. «Aber sagen wir so: Ich bin jetzt in der Phase, in der ich mich darauf freue, auch mal wieder nicht mehr schwanger zu sein.»