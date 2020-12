Köln/Herrenberg/Nienburg (dpa) - Die TV-Promis Marco Cerullo und Christina Grass haben sich getrennt. Der 32-jährige Cerullo sagte in einem am Donnerstag bei Instagram veröffentlichtem Video: «Christina und ich gehen auf jeden Fall in 2021 getrennte Wege.» Es habe nicht funktioniert. «Ist natürlich irgendwo auch schade, aber da geht jeder so seinen Weg. (...) Ist so, kann man nicht ändern.»

Von dpa