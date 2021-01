Neues Gifttiergesetz in NRW in Kraft getreten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das neue Gifttiergesetz in Nordrhein-Westfalen ist mit dem Beginn des neuen Jahres in Kraft getreten. Das teilte das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz mit. Immer wieder sei es in der Vergangenheit zu Vorfällen gekommen, bei denen entwischte Gifttiere eine öffentliche Gefahr darstellten und aufwendige und teure Such-und Bergungsaktionen zur Folge hatten.