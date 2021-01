BVB-Sportdirektor Zorc hofft auf Verbleib des FC Schalke

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hofft bei aller Rivalität auf einen Klassenverbleib des FC Schalke 04. «Grundsätzlich wünsche ich schon, dass Schalke 04 die Klasse hält. Diese Konkurrenz in unmittelbarer Nachbarschaft hat Tradition. Das wünschen wir uns auch für das nächste Jahr», sagte der einstige BVB-Profi am Samstag. Der Erzrivale der Dortmunder aus Gelsenkirchen rangiert in der Fußball-Bundesliga derzeit auf einem Abstiegsplatz.

Von dpa