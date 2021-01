Schalkes Uth fordert Verstärkungen: Müssen «tätig werden»

Bislang haben die Schalker diesen Winter Sead Kolasinac vom FC Arsenal per Leihe geholt, der Verteidiger darf frühestens gegen Hoffenheim eingesetzt werden. «Ich freue mich jetzt auf Seo, weil er den Verein kennt und uns helfen kann», sagte Uth . Bei Neuzugängen denkt der Offensivspieler vor allem an einen weiteren Stürmer. Der 19 Jahre alte Matthew Hoppe, der in Berlin in der Spitze startete, haue sich voll rein. «Aber es ist halt schwer in der Bundesliga», sagte Uth.

Auch der neue Trainer Christian Gross sprach sich dafür aus, noch weitere Spieler zu holen - erkannte aber auch die Hürden für den finanziell angeschlagenen Club an. «Grundsätzlich brauchen wir auf den Außenpositionen druckvolle Spieler, die auch torgefährlich sind», sagte der Schweizer. «(Sportvorstand) Jochen Schneider ist Tag und Nacht unterwegs und gefordert. Er versucht das Unmögliche, weil finanziell einfach gewisse Engpässe da sind. Ich hoffe sehr, dass es uns noch gelingt, den ein oder anderen Spieler zu verpflichten, der Persönlichkeit schon hat und nicht erst ausgebildet werden muss.»

Im «Sportstudio» des ZDF unterstrich Gross, dass er sein Verhältnis zu den Spielern von großem Respekt geprägt ist. «Wir sind ein Team, ich habe allen in der Kabine gesagt, dass jeder sich am anderen aufrichten soll und wir uns gegenseitig unterstützen. Gegenseitige Vorwürfe nützen nichts.» Er fühle sich auch mit 66 Jahren «fit und voller Energie», um die Schalker aus der Misere zu führen.