20-Jähriger rast mit 130 durch Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Mit 130 Kilometern pro Stunde ist ein 20 Jahre alter Autofahrer über die Theodor-Heuss-Straße in Mönchengladbach gerast. Eine Streife stoppte den Wagen mit drei weiteren Insassen im Bereich Korschenbroicher Straße, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Zuvor beschleunigte der Fahrer in einem Baustellenbereich mit Tempo 30 auf 100 Sachen und überholte trotz Überholverbot ein vorausfahrendes Fahrzeug.

Von dpa