Marl (dpa/lnw) - Eine S-Bahn ist in Marl am Sonntag auf einen Holztisch geprallt, den Unbekannte auf die Gleise gestellt hatten. Verletzte gab es nicht, wie die Polizei mitteilte. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet Zeugen um Hinweise.

Von dpa