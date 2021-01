RAG will bis Ende 2021 kein Wasser in die Emscher leiten

Essen (dpa/lnw) - Das Bergbauunternehmen RAG will dieses Jahr die Einleitung von Grubenwasser aus stillgelegten Zechen in die Emscher beenden. Das Wasser aus dem Bergwerk Prosper Haniel in Bottrop soll unterirdisch zum Standort der ehemaligen Schachtanlage Lohberg am Niederrhein fließen, sagte der RAG-Vorstandsvorsitzende Peter Schrimpf. Dort wird das Grubenwasser hochgepumpt und in den Rhein geleitet. Prosper Haniel war Ende 2018 als letzte deutsche Steinkohlenzeche geschlossen worden.