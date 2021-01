Zeitung: Hellenthal schließt alle Wintersport-Anlagen  

Hellentahl (dpa/lnw) - Nach einem Besucheransturm zu Beginn des neuen Jahres werden in der Gemeinde Hellenthal in der Eifel einem Zeitungsbericht zufolge ab Montag alle Wintersportgebiete geschlossen. Betroffen seien neben dem Weißen Stein das Hollerather Knie und der Bereich Hohes Kreuz in Hollerath, berichtete der «Kölner Stadt-Anzeiger» (online). Die in der vergangenen Woche eher ruhige Lage sei an den vergangenen beiden Tagen zunehmend angespannter geworden, sagte Hellenthals Bürgermeister Rudolf Westerburg demnach. Er kündigte an, dass die Bereiche mit Bauzäunen abgesichert werden und Mitarbeiter die Einhaltung der Absperrungen kontrollieren.

Von dpa