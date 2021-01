Malteser bekommen viele Notrufe einsamer Senioren

Köln (dpa/lnw) - Der Malteser Hilfsdienst hat in Nordrhein-Westfalen seit Weihnachten viele Notrufe einsamer Senioren erhalten. Rund 4000 Alarme seien seit Heiligabend gezählt worden, teilte die Organisation am Montag in Köln mit. In rund 2300 Fällen sei allerdings keine medizinische Hilfe im engeren Sinne erforderlich gewesen - die Malteser telefonierten aber mit den Senioren. Die Zahlen seien ein Signal für die Einsamkeit vieler alter Menschen.

Von dpa