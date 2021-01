Berlin (dpa/lnw) - Mit 190 Todesfällen nach einer Corona-Infektion ist in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen 24 Stunden eine hohe Zahl registriert worden. Damit stieg die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind, im bevölkerungsreichsten Bundesland auf über 7000, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag mitteilte.

Von dpa