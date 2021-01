Männer fliehen vor Polizei: Auto fährt fast Beamten um

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Auf der Flucht vor der Polizei hat am Dienstag ein unbekannter Autofahrer in Lüdenscheid fast einen Beamten umgefahren. Ein Beifahrer richtete aus dem wegfahrenden Auto zudem eine Schusswaffe aus dem Wagen in Richtung der Einsatzkräfte. Die Polizei leitete laut Mitteilung eine Großfahndung nach dem Pkw mit den drei männlichen Insassen ein.

Von dpa