Kolasinac absolviert erstes Training auf Schalke

Gelsenkirchen (dpa) - Rückkehrer Sead Kolasinac hat beim FC Schalke 04 am Dienstag sein erstes Training mit der Mannschaft absolviert. Der 27 Jahre alte Linksverteidiger, der in der vergangenen Woche für ein halbes Jahr vom FC Arsenal ausgeliehen wurde, soll im Team des Bundesliga-Schlusslichtes für einen Stimmungsumschwung sorgen und schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der Heim-Premiere des neuen Trainers Christian Gross gegen 1899 Hoffenheim sein Debüt feiern.

Von dpa