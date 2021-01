Paderborn verurteilt Beleidigungen und sucht den Täter

Paderborn (dpa) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat die Beleidigungen gegen seinen Spieler Prince Owusu verurteilt und behält sich rechtliche Schritte gegen den bislang anonymen Täter vor. Dieser hatte nach der mit 1:2 bei Fortuna Düsseldorf verlorenen Partie am Montagabend den Paderborner Profi, der in der 61. Minute ausgewechselt worden war, offenbar wegen seiner Leistungen in den sozialen Netzwerken in englischer Sprache absolut niveaulos beleidigt. Dies berichtete zunächst die «Neue Westfälische.»

Von dpa