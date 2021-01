Kontaktbeschränkungen gelten in NRW auch im privaten Raum

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die drastischen Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelten in Nordrhein-Westfalen im öffentlichen Raum und auch in den eigenen vier Wänden. Das machte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf nach den Bund-Länder-Beratungen deutlich.

Von dpa