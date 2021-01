4511 Corona-Neuinfektionen und 236 neue Todesfälle

Berlin (dpa) - Die Gesundheitsämter Nordrhein-Westfalens haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 4511 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden im bevölkerungsreichsten Bundesland 236 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Mittwochmorgen bekanntgab. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100 000 Einwohner lag am Mittwochmorgen im Landesdurchschnitt bei 115,3. Die 7-Tage-Inzidenz ist demnach am höchsten im Kreis Gütersloh mit 179,5 Fällen. Am niedrigsten ist diese Infektionskennziffer im Hochsauerlandkreis mit 62,7 Fällen.

Von dpa