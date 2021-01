Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner lag am Donnerstagmorgen im Landesdurchschnitt bei 116,6. Die 7-Tage-Inzidenz ist demnach am höchsten im Kreis Höxter mit 201,8 Fällen. Das ist aktuell das einzige Gebiet unter den 53 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW, das über der Marke von 200 liegt. Am niedrigsten ist diese Kennziffer im Kreis Coesfeld mit 68,5 Fällen.

Eine Interpretation der Daten bleibt aber schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden.