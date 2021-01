Vermisste Frau verletzt aufgefunden: Suche mit Großaufgebot

Erkrath (dpa/lnw) - Polizei im Großeinsatz: Eine 39 Jahre alte, als vermisst gemeldete Frau ist bei Erkrath (Kreis Mettmann) verletzt aufgefunden worden. Die Polizei hatte unter anderem aufgrund der Kälte mit einem Großaufgebot am Dienstagabend nach der behinderten Frau gesucht, wie es in einer Mitteilung heißt. Auch Spürhunde und ein Rettungshubschrauber waren demnach im Einsatz. Bei einer Wanderung in einem Waldgebiet sei die Frau im Bereich des Erkrather Neandertals zuvor außer Sicht geraten und von Angehörigen als vermisst gemeldet worden, hieß es.

Von dpa