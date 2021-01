SPD will keine Sitzenbleiber im Corona-Schuljahr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD-Landtagsopposition hat den Verzicht auf Halbjahreszeugnisse für die Sekundarstufe 1 und auf Nicht-Versetzungen gefordert. «Es ist kein normales Schuljahr, also sollte man auch nicht so tun», sagte Vize-Fraktionschef Jochen Ott am Mittwoch in Düsseldorf. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sei mit ihrem Konzept «Präsenzunterricht ohne Plan B» gescheitert.

Von dpa