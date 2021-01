Bundespräsident Steinmeier sendet Botschaft an Sternsinger

Köln/Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben den Sternsingern in einer Videobotschaft für ihr Engagement gedankt. «Bestimmt seid Ihr alle traurig und enttäuscht, dass Ihr in diesem Jahr nicht an die Türen klopfen könnt – meine Frau und ich sind es auch», sagte Steinmeier am Mittwoch, dem Dreikönigstag (6. Januar), in der Botschaft. «Leider lässt die Corona-Pandemie das in diesem Jahr nicht zu, aber wir möchten Euch auf diesem Weg sagen: Ihr seid ein Lichtblick in dieser schwierigen Zeit!»

Von dpa