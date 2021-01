Verein: Radwege-Ausbau war Top-Thema bei Bürgerbegehren

Köln (dpa/lnw) - Die Forderung nach mehr und besseren Radwegen war 2020 erneut das dominierende Thema bei Bürgerbegehren in Nordrhein-Westfalen. Neun Initiativen beschäftigten sich mit dem Ausbau des Fahrradnetzes, wie der Verein «Mehr Demokratie» am Mittwoch in Köln mitteilte. Sogenannte Radentscheide gab es demnach in Bielefeld, Bochum, Bonn, Detmold, Essen, Kaarst, Marl, Paderborn und Rheinbach. Ein Drittel dieser Verfahren sei bereits vom zuständigen Stadtrat angenommen und positiv erledigt worden.

Von dpa