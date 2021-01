Einbruch in Brautmodengeschäft: Hunderte Kleider gestohlen

Duisburg (dpa) - Bei einem Einbruch in das Lager eines Brautmodengeschäfts in Duisburg haben Unbekannte Hunderte Braut- und Abendkleider gestohlen. Außerdem verschwanden teure Hochzeitsanzüge und Schuhe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die genaue Schadenssumme wurde nicht beziffert, sie dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Tat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Duisburg-Marxloh ist bekannt für seine zahlreichen Brautmodenläden. Kunden kommen von weit her, um sich hier für das große Ereignis einzukleiden.

Von dpa