Explosion in Gewächshaus: 77-Jähriger stirbt an Verletzungen

Issum (dpa) - Nach einer Explosion auf seinem Grundstück in Issum am Niederrhein ist ein 77 Jahre alter Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei in Kleve am Donnerstag mit. Der Mann hatte am Vortag im Gewächshaus auf dem Gelände mit Gasflaschen hantiert, als es zu einer Verpuffung kam und das Gas sich entzündete. Der 77-Jährige erlitt lebensgefährliche Brandverletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor, hatte die Polizei mitgeteilt. Es sei ein tragischer Unglücksfall.

Von dpa