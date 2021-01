Angriff auf schlafende Frau: U-Haft wegen versuchten Mordes

Grevenbroich (dpa/lnw) - Ein 60-Jähriger soll in Grevenbroich versucht haben, seine schlafende Ehefrau umzubringen. Ein Richter habe den Verdächtigen wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft geschickt, teilte die Polizei in Neuss am Mittwoch mit. In der Nacht zum Dienstag soll er seine Frau mit einem Messer heimtückisch angegriffen und durch Stiche schwer verletzt haben, sagte Staatsanwältin Carola Guddat in Mönchengladbach.

Von dpa