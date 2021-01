Schatzsucher stößt in Langenfeld auf Brandbomben

Langenfeld (dpa/lnw) - Ein Schatzsucher ist mit einem Metalldetektor in Langenfeld südlich von Düsseldorf auf zwei Brandbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Von der Feuerwehr alarmierte Experten des Kampfmittelräumdienstes hätten sich der beiden Stabbrandbomben angenommen und sie zur Entsorgung mitgenommen, teilte die Feuerwehr in Langenfeld am Mittwoch mit.