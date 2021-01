Schnee in der Eifel: Streu- und Räumfahrzeuge im Einsatz

Euskirchen (dpa/lnw) - Schneefälle in der Eifel haben beim Winterdienst von Straßen.NRW am Mittwoch Hochbetrieb ausgelöst. Streu- und Räumfahrzeuge seien in Einsatz, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Seit dem frühen Morgen seien alle Fahrzeuge auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zwischen Monschau, Stolberg und Düren unterwegs. Die acht Winterdienstfahrzeuge seien mit jeweils bis zu sieben Tonnen Streusalz beladen gewesen.

Von dpa