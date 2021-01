Drei Wohnhäuser in Flammen: Dachstühle brennen

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Wegen eines Brandes, der auf mehrere Dachstühle übergriff, sind fünf Menschen in Mönchengladbach in Sicherheit gebracht werden. Zuerst war am Mittwochnachmittag aus bislang unbekannten Gründen in einer Etage eines Hauses Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. «Die Flammen breiteten sich dann in den Dachstuhl des Hauses aus und griffen von dort auf die links und rechts angrenzenden Häuser über», sagte ein Sprecher.

Von dpa