Offenbach (dpa/lnw) - Kalte und feuchte Luft bestimmt in den kommenden Tagen das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Im Bergland und in Westfalen bildet sich Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. In Teilen von Nordrhein-Westfalen ist mit Schnee und Schneeregen zu rechnen. Örtlich warnt der DWD vor Glätte.

Von dpa