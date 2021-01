Kramer: «Alle Karriereschritte» in Gladbach möglich

Mönchengladbach (dpa) - Ex-Nationalspieler Christoph Kramer sieht gute Chancen für Borussia Mönchengladbach, Leistungsträger künftig länger halten zu können. «Ich bin fest davon überzeugt, dass der Verein mittlerweile in Sphären angelangt ist, wo es das Gesamtpaket - sportlich und finanziell - hergibt, auch diesen übernächsten Schritt, wenn nicht sogar alle Karriereschritte machen zu können», sagte Gladbachs Mittelfeldspieler in einem Interview des Internetportal «ran.de» (Donnerstag). «Borussia hat sich enorm entwickelt, ist in der Top Sechs der Bundesliga angekommen und ich glaube, dass die Entwicklung damit noch längst nicht beendet ist.»