Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf bestätigt Führungs-Duo

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Aufsichtsrat vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hat Björn Borgerding als Vorsitzenden bestätigt. Auch sein Stellvertreter Sebastian Fuchs behält sein Amt. Das Gremium bestätigte beide am Mittwochabend in einer konstituierenden Sitzung. Das teilte die Fortuna am Donnerstag mit. Borgerding gehört dem Aufsichtsrat seit 2014 an und ist seit 2020 Vorsitzender. Fuchs (seit 2017 im Gremium) wurde zum selben Zeitpunkt dessen Stellvertreter. Beide waren auf Mitgliederversammlung des Clubs Ende des vergangenen Jahres wiedergewählt worden.

Von dpa