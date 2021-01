Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Düsseldorfer Stadtrat haben sich CDU und Grüne zusammengetan. Schwarz-Grün will die Landeshauptstadt nun zur «Klima-Hauptstadt» machen, wie es in der am Freitag veröffentlichten Kooperationsvereinbarung heißt. Die umstrittenen Düsseldorfer Umweltspuren nennen die beiden Parteien «gescheitert». Sie sollen noch im ersten Quartal aufgehoben werden.

Von dpa