RWE und Stadt Bedburg bauen weiteren Windpark im Revier

Bedburg (dpa/lnw) - Die Stadt Bedburg und der Energiekonzern RWE errichten auf einer rekultivierten Fläche des Braunkohletagebaus Garzweiler einen weiteren Windpark. Geplant seien fünf Windräder mit einer Leistung von jeweils 5,7 Megawatt, teilte RWE am Freitag mit. Baubeginn soll in diesem Frühjahr sein, in Betrieb gehen sollen die Windräder Anfang 2022. RWE und die Kommune hatten bereits zuvor einen Windpark auf dem Tagebaugelände errichtet.

Von dpa