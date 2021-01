Angebliche Putzhilfe bringt 82-Jährigen um hohen Geldbetrag

Hürth (dpa) - Eine angebliche Putzhilfe hat einen 82-Jährigen in Hürth bei Köln um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Der Rentner war über einen Aushang in einem Verbrauchermarkt auf die Frau aufmerksam geworden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er habe sie eingestellt und sie bei ihrem zweiten Einsatz am Donnerstagmorgen allein im Haus gelassen. Bei seiner Rückkehr seien dann sowohl die Frau als auch zwei Geldkassetten weg gewesen. In einer der Kassetten war demnach das Bargeld für einen Autokauf verstaut. Die Frau ist nach Polizeiangaben nicht mehr zu erreichen. Der 82-Jährige erstattete Anzeige.

Von dpa