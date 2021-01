Polizei sucht mit Fotos Verdächtige der Silvester-Randale

Essen (dpa) - Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht in Essen sucht die Polizei mit Fahndungsfotos nach mutmaßlichen Beteiligten. Die Fahndungsbilder, die aus nach den Taten verbreiteten Internet-Videos stammen, wurden am Freitag veröffentlicht. Sie zeigen unter anderem zwei Männer, die eine Glasscheibe an einer Bushaltestelle im Stadtteil Altenessen einschlagen.

Von dpa