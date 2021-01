Söder: CDU und CSU müssen zusammenhalten

Düsseldorf (dpa) - Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat CDU und CSU zu Geschlossenheit im Superwahljahr 2021 aufgerufen. «Nur gemeinsam geht es», sagte Söder am Samstag als Gastredner beim digitalen Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU. Kommende Woche stehe zunächst die «wichtige Entscheidung über den CDU-Bundesvorsitz an. Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März müssten CDU und CSU «gemeinsam überlegen, wie wir Programm und auch Personal für die Bundestagswahl aufstellen».

Von dpa