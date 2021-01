Ansturm auf Wintersportgebiete: Noch Ruhe in Winterberg

An diesem Wochenende rechnen die Behörden erneut mit einem massiven Andrang von Tagestouristen in die mit Schnee bedeckten Gebiete im Sauerland oder in der Eifel. In der Corona-Pandemie sind viele Hänge, Skilifte und Rodelpisten aber wegen der Hygienevorschriften gesperrt. Auch die nötige Infrastruktur für Tagestouristen wie Parkplätze oder Toiletten sind gesperrt. So kündigte die Polizei des Hochsauerlandkreises am Freitag erneut verstärkte Kontrollen an. Unterstützt werden die Beamten dabei durch Hundertschaften der Bereitschaftspolizei und einer Reiterstaffel. Bereits am Samstagvormittag waren etwa 20 Fahrzeuge der Polizei vor Ort.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte am Samstag zwar kaltes, aber trübes Winterwetter an und warnte im Bergland vor glatten Straßen.