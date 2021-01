Kohler erstaunt über BVB-Chancen im Titelkampf

Der Weltmeister von 1990 meinte, dass die Borussen angesichts ihres Potenzials in den nächsten zwei, drei Jahren einen Titel holen müsse. Auf die Frage, wie die Chancen in dieser Saison stünden, antwortete Kohler : «Wenn Dortmund einen Lauf hat, dann haben sie enorme Qualität und großes Potenzial nach vorne. Das Problem ist der Weg nach hinten.» Am (heutigen) Samstag (18.30 Uhr) müssen die Dortmunder bei RB Leipzig antreten.