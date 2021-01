Panne bei Bergung nach Lkw-Unfall: Gefahrgut ausgelaufen

Der Transporter war am Freitagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Seite gekippt. Zunächst war kein Gefahrstoff ausgelaufen, berichtete die Feuerwehr . Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen Mitternacht sei allerdings beim Umpumpen in einen anderen Lkw ein Teil der Flüssigkeit ausgetreten, so der Sprecher. 500 bis 1.000 Liter seien dabei in die Kanalisation, auf die Straße und auf den Grünstreifen gelangt. Der Stoff habe sich an der Luft erhärtet.

Nach Angaben der Polizei war der Kreuzungsbereich im Dortmunder Westen auch am Samstagnachmittag weiter gesperrt. Der Lkw müsse noch geborgen werden. Die Maßnahmen und die Reinigung der Straße könnten bis zum Abend andauern, so der Feuerwehrsprecher. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.