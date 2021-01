Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Porta Westfalica (dpa/lnw) - Nach einer Kollision mit einem Lastwagen auf der A2 bei Porta Westfalica ist ein Autofahrer gestorben. Der 51-Jährige sei mit seinem Sohn unterwegs gewesen und nach dem Zusammenstoß im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach war der Vater am Vormittag zunächst bei einem Spurwechsel mit einem weiteren Auto kollidiert. Der Wagen des 51-Jährigen schleuderte anschließend gegen den Lastwagen und wurde eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Fahrer und seinen 18 Jahre alten Sohn. Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, in dem der Vater später starb.

Von dpa