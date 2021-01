Ex-Schalker Özil über 4:0-Sieg: Der «Kolasinac-Effekt»

Gelsenkirchen (dpa) - Nach dem 4:0-Sieg des FC Schalke 04 im Bundesligaspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim hat der frühere Schalker Mesut Özil seinem ehemaligen Club und besonders Kapitän Sead Kolasinac gratuliert. «Ja, mein Bruder! Meine Damen und Herren - Der Kolasinac-Effekt», schrieb Özil am Samstag nach Abpfiff auf Twitter. Weston McKennie, der derzeit von Schalke an Juventus Turin ausgeliehen ist, postete ein Video, in dem er ausgelassen jubelt und singt. «Auf geht's Jungs», brüllt der 22-Jährige in die Kamera.

Von dpa