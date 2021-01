Klinsmann über Haaland: «Das war sehr, sehr beeindruckend»

Los Angeles (dpa) - Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Jürgen Klinsmann hat Angreifer Erling Haaland nach dessen beiden Toren beim 3:1 von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig in den höchsten Tönen gelobt. «Haaland hat diesem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Er hat nicht nur zwei schöne Tore geschossen, sondern tatsächlich alleine gegen die komplette Abwehrreihe von Leipzig gekämpft. Das war sehr, sehr beeindruckend», sagte Klinsmann in seiner Rolle als Experte für den US-Sender ESPN nach dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag. «Es wirkt, als wächst er von Monat zu Monat und wird zum Mann und stärker.»

Von dpa