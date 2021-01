«Urknall»: Funkel glaubt an erfolgreiche Schalker Aufholjagd

Düsseldorf (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel glaubt, dass der 4:0-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim den FC Schalke 04 im Kampf gegen den Abstieg nachhaltig beflügelt. «So ein Erfolgserlebnis - und das 4:0 war ja sehr überzeugend - hilft natürlich, auch für den Kopf», sagte der 67-Jährige am Sonntag im Fußball-Talk «Sky 90». «Da hat Schalke aus meiner Sicht einen großen Schritt gemacht in die richtige Richtung. Das wird ihnen in den nächsten Wochen helfen.»