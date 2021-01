Wohnmobil kippt auf Autobahn um: Drei Schwerverletzte

Leverkusen (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn 3 bei Leverkusen ist am Sonntag ein Wohnmobil auf die Fahrbahn gekippt. Die beiden Insassen sowie der Fahrer eines Autos seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Autobahn in Richtung Frankfurt war zeitweise voll gesperrt, konnte nach Angaben eines Polizeisprechers am Nachmittag aber nach und nach freigegeben werden.

Von dpa