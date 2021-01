Verdi kündigt Warnstreiks in Wach- und Sicherheitsbranche an

Düsseldorf (dpa) - Im Tarifkonflikt in der Wach- und Sicherheitsbranche hat die Gewerkschaft Verdi für kommende Woche Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen angekündigt. Die Aktion soll demnach am Montag beginnen und den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, ein verbessertes Angebot vorzulegen. «Trotz der guten wirtschaftlichen Lage der Branche sollen die Beschäftigten mit minimalen Cent-Beträgen abgespeist werden», erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Becker am Sonntag. Betroffen seien etwa der Personenschutz sowie der Objektschutz und Pfortendienst in Betrieben.