Wenn die Not groß ist, wird in der Corona-Krise oft nach der Bundeswehr gerufen. Tausende Soldaten helfen mittlerweile in Gesundheitsämtern, Kliniken und Pflegeheimen. Generalleutnant Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis, koordiniert alle Corona-Einsätze der Bundeswehr. Der 61-Jährige spricht im Interview mit Redaktionsmitglied Stefan Biestmann unter anderem über Impfzentren, die Vernachlässigung von Kernaufgaben und die Finanzierung des Hilfseinsatzes.

War die Bundeswehr jemals an der „Heimatfront“ so eingebunden wie jetzt?

Schelleis: Seit bald 60 Jahren unterstützen wir bei Hochwasser-, Waldbrand- sowie Wind- und Schneebruchlagen in Deutschland. Das ist schon Routine geworden, auch wenn einzelne Katastrophen herausstechen. Dazu gehören die großen Hochwasser von Oder und Elbe oder die Flüchtlingshilfe in den Jahren 2015 und 2016. Aber die Corona-Amtshilfe ist in der Tat unser nach Dauer, Intensität und Umfang größter Hilfeleistungseinsatz bisher.

Kann die Bundeswehr überhaupt noch die Kernaufgaben erfüllen?